Urška Fartelj: »Kuhanje je tudi ustvarjanje spominov« (Suzy)

Ni marala kuhati, niti ni znala, življenje jo je v to potisnilo, a je v tem našla svoje novo poslanstvo. Verjame, da se vsak prehranjuje tako, kot se mu zdi najbolj prav, in da se je vtikati v prehrano nekoga drugega tako, kot se je vtikati v njegovo vzgojo otrok. Preprosto nezaslišano. Svoje bralce spodbuja, naj iz njenih receptov pripravljajo povsem svoje in tako ustvarjajo svoje spomine.