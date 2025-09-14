Urška Battelino, psihoterapevtka: Najbolj toksični so narcistični starši (Suzy)

Povsem razumem, zakaj je za mnoge ljudi pogovor z njo lahko zdravilen. S priznano psihoanalitično psihoterapevtko smo spregovorili o narcistični motnji. Začne se z ljubezenskimi izlivi, nadaljuje z zbadanji, najlažja žrtev so ljudje, ki vedno želijo vsem ugoditi. Zakaj torej nastanejo soodvisni odnosi in kaj lahko pri tem spremenite – glede na to, da osebe s to motnjo ne morete? Vse se začne z ljubezenskim bombardiranjem, izlivanjem ljubezni, kar je ključno, da narcistična oseba daje občutek varnosti, pogosto končno tudi ljubljenosti. Nato se počasi začenjajo mala zbadanja. Seveda. In te bod...