Urša Križnar še drugič postala mamica (Suzy)

Nekdanja smučarska skakalka Urša Križnar (z dekliškim priimkom Bogataj) o zasebnem življenju nikoli ni bila prav zgovorna, zato ne preseneča, da tudi tokrat na družabnih omrežjih ni oznanila, da je drugič postala mama. To je storila Smučarska zveza Slovenije. »Ob tej posebni priložnosti iskreno čestitamo Urši,« so zapisali ob fotografiji 30-letnice in njeni družini zaželeli obilo zdravja, ljubezni in nepozabnih skupnih trenutkov.

Nekdanja vrhunska smučarska skakalka, ki je športno pot sklenila februarja letos med tekmovanjem smučarskih skakalk na Ljubnem ob Savinji, se je s srčnim izbrancem Sandijem Križnarjem, sicer bratom skakalke Nike Križnar (zdaj Vodan), poročila junija lani. Prvi otrok, sin Tim, se jima je rodil leta 2023. Urša ga nikoli ni izpostavljala v javnosti, a je svoje sledilce razveselila lani, ko je objavila fotografijo, na kateri se zabavata med pobiranjem krompirja.