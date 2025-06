Uroš Umek: »Priznam, da imam krizo« (Suzy)

Na sceni je dolgih dvaintrideset let, a je še vedno poln elana, želje in vztrajnosti. Svetovno priznani didžej, producent in začetnik elektronske scene pri nas je oboževalce razveselil z informacijo, da 18. septembra prihaja v Križanke s projektom, o katerem je sanjal že dolgo. Na edinstvenem dogodku Red Bull Symphonic bosta trčila dva različna svetova – elektronska in klasična glasba. Prepoznavne tehno skladbe, ki jih bo izbral Ljubljančan, bodo dobile popolno simfonično preureditev v spektakularni predstavi. Uroš Umek je ljubezen do tehna začutil v obdobju najstništva. Z vzdevkom Fotr je po...