Uroš Umek: Oče je odšel, ko sem imel eno leto (Suzy)

Tokartni gost ŠOKkasta je bil Uroš Umek, pronicljiv in direkten sogovornik, na vprašanja odgovarja brez nepotrebnih olepševanj. Njegova droga je nastopanje, po drugi strani je najbolj srečen, ko se z ženo Senko uležeta na kavč in se pogovarjata. Meni, da je to razlog, da sta po vseh teh letih skupaj. Boji se letenja in je strastni zbiratelj športnih copat. Njegovo otroštvo v Šiški je bilo obarvano s košarko in glasbo. »Oče je odšel, ko sem imel eno leto,« nam je razkril.

Vzgajali sta ga mama in babica, spanje mu je pogosto kratila glasba in ogled košarkarskih tekem lige NBA. Čeprav je pionir tehna, je vedno hrepenel po potrditvi in ni bil pretirano samozavesten. Negativni komentarji so veter v njegova jadra, saj si vedno želi dokazati, da zmore. Čepki za ušesa so njegovi stalni spremljevalci, tako kot tudi nespečnost, ki je že terjala svoj davek: »Vsaj dvakrat na leto me udari po zdravju, to pomeni, da zbolim,« nam je zaupal. Spregovoril je tudi o zabavah brez alkohola, ki so vse bolj priljubljene med njegovimi oboževalci. »Se ne drogiram in ne pijem,« je še dodal.