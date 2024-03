Uroš Smolej se je odločil za drastično spremembo (Suzy)

Uroš Smolej pred začetkom pomladi prekipeva od optimizma in energije. Vse to ni prišlo zlahka, temveč so to rezultati posledica trdne odločitve in življenjskih sprememb. Odvečnim kilogramom je napovedal vojno.

»Človek se prehitro sprosti in postane prevelik hedonist. Nisem izjema, zato se mi je nabralo kar nekaj kilogramov. Zaželel sem si bolj zdravega življenjskega sloga, zato sem z novim letom spremenil režim prehrane. Izločil sem ogljikove hidrate, mlečne izdelke, sladkarije, jajca, stročnice, razhudnike, za nekaj časa tudi alkohol. Ostali so mi meso, ribe, zelenjava in še veliko zdravih možnosti. Tudi kakšne nove surovine, ki jih prej nisem niti poznal niti uporabljal v kuhanju,« pripoveduje igralec, zadovoljen, da mu je uspelo izgubiti deset kilogramov.

Ponosen je na življenjsko spremembo. FOTO: Mediaspeed

Nova podoba pa je tudi praktična, saj so mu zdaj spet prav vsa stara oblačila in mu na pragu pomladi ni treba kupovati nove garderobe. Tudi kostum v obnovljenem muzikalu izpred štirih let Addamsovi mu je spet kot ulit.