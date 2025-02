Uroš Perić v pričakovanju biografije: Povedal bom vse o seksu in rokenrolu (Suzy)

»Ideja za knjigo se je porodila pred tremi leti, v času korone. Mariborska televizija me je povabila na snemanje, kjer je bil tudi Matej Krajnc, pesnik, pisatelj, prevajalec, kantavtor in publicist, ki je napisal že veliko pesniških zbirk in knjig. Med drugim knjigo o Otu Pestnerju, Ladu Leskovarju in New swing quartetu. Predlagal mi je, da bi napisal knjigo o meni. Rekel sem mu, da sem še premlad, a je vztrajal, da bo ta itak nastajala tri leta, do takrat bom star že 48 let. Imel je prav,« pove Uroš Perić, ki sodeluje z mednarodno uveljavljenimi glasbeniki in orkestri po vsem svetu. Zbrani ...