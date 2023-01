Uroš Perić: Nisem si drznil pomisliti, da sem dober (FOTO)

Čeprav je Uroš velik glasbenik, pa kljub vsem uspehom ostaja skromen človek, ki rad govori o svojih koreninah, začetkih in družini, ki jo obožuje. Uroš, pred vami je poseben koncert. 20. januarja boste v Kinu Šiška predstavili album Screamin' Hallelujah, ki je izšel 23. septembra lani, na obletnico rojstva Raya Charlesa, ki vas že dolgo navdihuje. Koncert z Big Bandom RTV Slovenija in mojimi tremi pevkami The Pearlettes, ki me spremljajo od drugega leta kariere, je že nekaj časa razprodan (nasmeh). Brez lažne skromnosti lahko povem, da so vsi moji koncerti razprodani, tudi v tuji...