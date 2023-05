Uroš Kuzman kmalu v novem domu

Eden najbolj zabavnih slovenskih profesorjev matematike Uroš Kuzman je s svojo predstavo Profesor Kuzman mlajši nasmejal na tisoče ljudi po vsej Sloveniji. Ves čas pa ponoči in malo v službi, ko mu je dolgčas, ko pazi kolokvije in izpite, pridno snuje nove projekte. Uroš piše, študenti pa (ne) prepisujejo. »Če nihče ne zna, ne morejo od nikogar prepisati. Na matematiki nimamo težav z disciplino, imamo zelo pridne študente. Tudi takrat nastajajo nove predstave. Imam srečo, da sta moja otroka stara že osem in deset let, sama gresta v šolo in iz šole. Zato imam malo več časa za vse stvari,« pravi. V teh pomladnih dneh je zaposlen tudi s prenovo hiše. Pravi, da je to kalvarija, ki se še ni končala, in zaradi gradbenikov je njegovo življenje zelo stresno, zakonsko življenje pa precej pestro. »Vsi, ki so se lotili prenove, vedo, da je v to vpletenega kup denarja, odločitev, mojstrov, ki kaj 'pošlampajo', naredijo po svoje. Ko se prenove lotiš skupaj z ženo, vedno pride do nesoglasij. Komaj čakam, da bo konec tega in spet zaživiva v miru.«