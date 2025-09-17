Uroš in Tjaša Steklasa: naveličana porodniške (Suzy)

»No, to ravno ne, imava pa med crkljanjem tudi čas za razmišljanje o glasbi in karieri,« se našemu naslovu nasmejita zakonca Steklasa, ki sta na enoletnem porodniškem dopustu. Odre oz. če smo povsem natančni oder sta v tem času obiskala natanko enkrat: »Povabila na festival Pivo in cvetje pač ne zavrneš, saj si želimo tam vsaj enkrat nastopiti vsi domači glasbeniki, številni povabila nikoli ne dobijo.«

Med dojenjem, stiskanjem, nego, vzgojo in tuhtanjem sta glasbenika, ki slovita po hitrem razprodajanju nastopov, stuhtala tudi projekt Recording Session, ki sta ga predstavila ta teden. Spomladi bosta na štirih koncertih z ljubitelji njune glasbe posnela gradivo za prihajajoči album, pri tem računata tudi na pevske sposobnosti obiskovalcev.

»Nikar se preveč ne sekirajte, če ste ostali brez vstopnic,« zamudnike tolažita sogovornika in dodajata: »Letos počivava, naslednje leto nas čaka še nekaj posebnih zgodb, tudi največji koncert v najini karieri, saj bova v letu 2026 praznovala desetletnico.«