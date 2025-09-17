  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

    Kronika

    DomaNa tujem

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in film

    Ona

    Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Bizarno

    Šport

    TekmeOdmeviTimeout

    Bralci

    Pošljite predloge in fotografije

    Horoskop

    Nedeljske novice

    Polet

    Suzy

    DRUŽINSKI PREMOR

    Uroš in Tjaša Steklasa: naveličana porodniške (Suzy)

    Odre oz. če smo povsem natančni oder sta v tem času obiskala natanko enkrat.
    Po letu družinskega premora prihaja leto velikih projektov – prvega sta že razkrila. Foto: osebni arhiv
    Po letu družinskega premora prihaja leto velikih projektov – prvega sta že razkrila. Foto: osebni arhiv
    C. R.
     17. 9. 2025 | 17:00
    A+A-

    »No, to ravno ne, imava pa med crkljanjem tudi čas za razmišljanje o glasbi in karieri,« se našemu naslovu nasmejita zakonca Steklasa, ki sta na enoletnem porodniškem dopustu. Odre oz. če smo povsem natančni oder sta v tem času obiskala natanko enkrat: »Povabila na festival Pivo in cvetje pač ne zavrneš, saj si želimo tam vsaj enkrat nastopiti vsi domači glasbeniki, številni povabila nikoli ne dobijo.«

    Med dojenjem, stiskanjem, nego, vzgojo in tuhtanjem sta glasbenika, ki slovita po hitrem razprodajanju nastopov, stuhtala tudi projekt Recording Session, ki sta ga predstavila ta teden. Spomladi bosta na štirih koncertih z ljubitelji njune glasbe posnela gradivo za prihajajoči album, pri tem računata tudi na pevske sposobnosti obiskovalcev.

    »Nikar se preveč ne sekirajte, če ste ostali brez vstopnic,« zamudnike tolažita sogovornika in dodajata: »Letos počivava, naslednje leto nas čaka še nekaj posebnih zgodb, tudi največji koncert v najini karieri, saj bova v letu 2026 praznovala desetletnico.«

     

    Več iz teme

    SuzyUroš SteklasaporodniškaTjaša Steklasa
    ZADNJE NOVICE
    17:28
    Kronika  |  Na tujem
    STRAŠNO

    DNK analiza potrdila: pokončal očeta Uroša in ga razkosal, nato pa prejemal njegovo pokojnino

    Preiskava se je začela, ko je lastnica stanovanja zahtevala preverbo, kdo tam živi – saj bi bil Tičinović danes star 103 leta.
    17. 9. 2025 | 17:28
    17:20
    Novice  |  Slovenija
    PROTEST PRED DRŽAVNIM ZBOROM

    Slovenija lahko te je sram! »Žalostno je, da morajo starši najtežje bolnih otrok protestirati« (FOTO)

    V Društvu Viljem Julijan so povedali, da so po več letih čakanja končno le prejeli vabilo na sestanek z ministrom Luko Mesecem. Ker to vabilo prejeli ob tem ko so napovedali protest, pa to vabilo sedaj vidijo kot zavlačevalno taktiko ministrstva, zato od protesta ne odstopajo.
    17. 9. 2025 | 17:20
    17:02
    Šport  |  Tekme
    SVETOVNO PRVENSTVO

    V košarki nas je Nemčija izločila, v odbojki nas ni. Slovenija gre naprej!

    Slovenska odbojkarska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu premagala nemško s 3:1 v nizih in se uvrstila v osmino finala.
    17. 9. 2025 | 17:02
    17:00
    Suzy
    DRUŽINSKI PREMOR

    Uroš in Tjaša Steklasa: naveličana porodniške (Suzy)

    Odre oz. če smo povsem natančni oder sta v tem času obiskala natanko enkrat.
    17. 9. 2025 | 17:00
    16:44
    Novice  |  Svet
    OBISK

    Za Donalda in Melanio pripravili kraljevski pomp, tega obiska še zlepa ne bosta pozabila (FOTO in VIDEO)

    Britanski kraljevi par je zakonca Trump sprejel na posestvu ob gradu Windsor, kamor sta prispela s helikopterjem.
    17. 9. 2025 | 16:44
    16:32
    Ona  |  Svetovalnica
    RAJ DOMA

    Praktični igralni kotiček: Ob nakupu nove igrače naj gre ena stara stran

    Dobro organiziran igralni prostor spodbuja k samostojnemu igranju in olajša pospravljanje.
    17. 9. 2025 | 16:32

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Denar

    Kje je 27 milijard evrov?

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
    Promo
    Ona  |  Svetovalnica
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    15. 9. 2025 | 08:39
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Finance

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
    Promo
    Ona  |  Svetovalnica
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    15. 9. 2025 | 11:26
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Bulvar  |  Domači trači
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc4. 9. 2025 | 14:01
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

    Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    15. 9. 2025 | 09:05
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Slovenske novice11. 9. 2025 | 14:38
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KRIPTOVALUTE

    Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    11. 9. 2025 | 09:21
    Promo
    Ona  |  Svetovalnica
    SKLEPI

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    16. 9. 2025 | 12:49
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    IZBRANA KAKOVOST

    Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    15. 9. 2025 | 15:59
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Dogodek

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SONČNA ENERGIJA

    Ko neurje pretrese sosesko in zmanjka elektrike

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    10. 9. 2025 | 08:34
    Novice  |  Slovenija
    GIBANJE

    Bo 150 minut na teden dovolj?

    Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
    Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    16. 9. 2025 | 09:53
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    LOGISTIKA

    Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    15. 9. 2025 | 12:51
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Prezračevanje

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Slovenske novice12. 9. 2025 | 13:16
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki