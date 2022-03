Urban Lutman; Clio ali ferrari, meni je popolnoma vseeno

Urban pa je še del vroče ekipe Sladica Live, ki bo plesno glasbo ponesla nazaj na odre 6. maja v ljubljanski Cvetličarni. Če sklepa po tem, da ni edini, ki si želi kmalu obiskati dober koncert, na katerem lahko v gneči stoje popije kakšno pivo, se nam kmalu obeta koncertna norišnica. In Batista Cadillac bodo to poletje zagotovo del le-te. Vzdušje po Emi se je ravno toliko poleglo, da ste verjetno že strnili vtise. Kakšni so? Vsekakor je bila to odlična izkušnja za nas. Glavni namen, to je promocija našega benda in nove pesmi tik pred izidom plošče, je dosežen. Veseli smo predvsem spo...