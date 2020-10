Urban Centa in Janez Škrabec: Ne ugašajte mi luči

Novinarska konferenca ob izidu knjige »Ne ugašajte mi luči« akademskega slikarja Jožeta Cente, Matjaž Gruden, Urban Centa ter Janez Škrabec, FOTO: Dejan Javornik

Prvi mož Rika in kulturni mecenin, nekoč basist pri Agropopu, zdaj direktor festivala Pivo in cvetje, imata veliko skupnega. Njuna očeta sta prijatelja od otroštva, Urbanov oče, akademski slikar, pa je tisti pobudnik umetniških druženj v Ribnici, ki je Janezu privzgojil ljubezen do umetnosti. To je priznal na predstavitvi slikarjeve knjige Ne ugašajte mi luči: »Zame kot radovednega otroka in pozneje mladeniča je bilo ustvarjanje Jožeta Cente, našega rojaka iz Velikih Lašč, pomembna in usodna dediščina, s katero sem vstopal v svet.« Danes 86-letni slikar je doživeto zapisal zgodbe iz časa pred vojno, med njo in po njej, ki so ga oropale otroštva, doma in družine, a so hkrati duhovit spomin na osebe iz tistega časa in okolja. Jože Centa še danes spi pri luči, knjiga pa naj bo, kot je zapisal, starejšim v spominjanje, mlajšim pa v trajno zavest, da bi jim večno pritrkovala: Ljudje božji, nikoli več vojn!