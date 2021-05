»Če bi v vitrini imel še olimpijsko medaljo, bi lahko res rekel, da sem povsod nekaj nabral. Prihodnjo sezono so spet olimpijske igre. Ne bom rekel, da ne bi bil sposoben biti zraven, a preprosto ne čutim poti, po kateri bi lahko prišel do tega,« je ob zaključku svoje športne kariere povedal Jernej. Že nekaj časa je slutil in čutil, da je napočil čas, da se poslovi od smučarskih skokov, a le kot skakalec. Zaupal nam je namreč, da so njegove ambicije v tem svetu še vedno visoke. Jernej se je kot skakalec oziroma tekmovalec poslovil od skokov. »Glede na moja leta in vse skupaj,...