Bili smo življenje ali evolucionarni impulz, ki je hrepenel, da postane utelešen, tako smo ustvarili veliki pok. Rodili smo se v galaksije, ozvezdja, planete, celine, morja, reke in v človeka. Ne glede katero fizično obliko in svet smo izbrali, smo vedeli, da smo izvorna luč, ki bo svetila v snovnem svetu naprej. Še vedno smo ta evolucionarni impulz in portal 12/12 nas podpira, da se spomnimo, kaj vse zmoremo ustvariti, kajti če smo soustvarili veliki pok, lahko ustvarimo vse. Čas je, da stopimo iz ugodja malodušja, navidezne nemoči, lenobe, čakajoč na Beckettovega Godoja, kajti ta 'God' – bo...