Uničene počitnice Tanje Kocman

Ko najmanj pričakuješ, se ti hitro pripeti kakšna nezgoda. To je izkusila vselej zabavna Tanja Kocman, ki so ji počitniški načrti v trenutku padli v vodo.

»Vse leto sem komaj čakala na julij, da bom lahko odšla na morje, potem pa sem pristala na urgenci. Špela Grošelj me je povabila na sanjski oddih, najeli smo celo hišo, vse je bilo nared za čisto uživaštvo, in ko bi morala odriniti na pot, sem obležala doma s šivi in otečenim očesom. Najbolj od vsega me boli srce, ker sem ostala brez dopusta. Na zelo neposreden način sem ugotovila, kako trd komolec ima soigralec pri odbojki,« je žalostna Tanja, ki pa ohranja smisel za humor.

»Bom pa imela počitnice v domači spalnici. Ta je prijetno ohlajena, v ozadju si bom spustila kak posnetek morskih valov, na televizijskem zaslonu pa zavrtela kak dokumentarec z rajskih plaž,« duhovito zaključi.