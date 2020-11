Umetnica Salome in slikarski podvig

Talent umetnice Salome se iz meseca v mesec razvija in kmalu bomo priča njeni prvi razstavi. Do takrat pa bo pridno ustvarjala in se posvečala slikanju slavnih podob. Tokrat je šla še korak dlje in si zadala poseben izziv, da ovekoveči samo sebe. »Dolgo sem izbirala primerno fotografijo, da bi po njej ustvarila avtoportret. Zelo sem uživala v procesu nastajanja in verjela, da bo končni rezultat zadovoljil moja pričakovanja. Želela sem prikazati podobo, ki jo ljudje poznajo iz medijev, in odzivi so bili odlični. Glede na to, da sem amaterska slikarka, povrhu vsega pa še samouk, sem s svojim napredkom upravičeno zadovoljna,« nam je zaupala Salome, ki se lahko pohvali, da njene umetnine krasijo že kar nekaj slovenskih domov.