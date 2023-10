Umetni nohti proti nalepkam (Suzy)

Okrasi, ki jih na naravne nohte le prilepite, so praktična rešitev tudi za tiste, ki si na nohtih želijo malce bolj umetelnih vzorcev in oblik. Roko na srce, čeprav salonov za manikiro ne manjka, vam bodo le redkokje znali izdelati vzorce in slike, kakršne videvamo na rokah manekenk na modnih stezah in uveljavljenih modnih vplivnic.

Glavna razlika med umetnimi nohti in nalepkami je v materialu.

In če sami niste dovolj umetniško nadarjeni, da bi si na nohte narisali kaj bolj kompliciranega od črte ali pike, so umetni nohti ali nalepke gotovo najboljša odločitev. Prav tako so odličen pripomoček za tiste, ki niste vajeni uporabe laka za nohte in z njim ne znate ustvariti enakomerno gladke površine. Toda za katero vrsto se odločiti?



Prednosti in slabosti

Glavna razlika med umetnimi nohti in nalepkami je v materialu: prvi so narejeni iz čvrstega materiala, ki ga nalepimo čez naravne nohte, nalepke pa so mehke in se na nohtu prilagodijo naši naravni obliki. Kadar želimo naravni noht nekoliko preoblikovati ali podaljšati, bodo umetni bolj praktična izbira, čeprav jih lahko podaljšujemo tudi z nalepkami. Vendar je za to potrebne že nekaj spretnosti, znanja in predvsem prakse.

Polepite jih

Kadar bi radi le lepo z barvo oziroma vzorcem prekrite nohte, so prava izbira nalepke. Te so tudi malo bolj prijetne za nošenje, saj noht prekrijejo le s tankim slojem materiala, zaradi česar je občutek bolj naraven. Na trgu se dobijo nalepke iz različnih materialov – svilene, lanene, iz steklenih vlaken in papirnate. Na nohte jih preprosto nalepimo, tam pa bodo ostale teden do dva. V nasprotju z umetnimi nohti ne bodo poškodovale naravnega nohta.

Daljši rok uporabe

Umetne nohte na naravne prilepimo s posebnim lepilom. Njihova prednost je, da jih lahko poljubno lepimo na nohte in z njih odstranjujemo, kar pomeni, da imajo precej daljši rok uporabe kot nalepke. Zelo primerni so za posebne priložnosti, po katerih jih (lahko le začasno) odstranimo. Strokovnjaki svetujejo, da izberemo takšne, ki čim bolj spominjajo na naše naravne. Zelo pomembno je, da najdemo pravo velikost.

Raje kot obarvane izberimo nohte v naravni barvi. Danes se dobijo umetni, ki so videti kot pravi in večina niti ne opazi, da niso. Takšne si denimo pogosto nadene glasbenica Jennifer Lopez, vendar izbira tako nevtralne oblike in lak, da niti ne opazimo, da jih nosi.

Najboljše

Po mnenju modne vplivnice Byrdi je pri umetnih nohtih najboljša izbira komplet Pop-On Manicure znamke Static Nails. Njegova prednost je, pravi, preprost nanos, lepilo se lahko celo prehitro strdi. Komplet vsebuje 24 nohtov v 12 različnih velikostih, med katerimi ni težko najti primerno velikih. Videti so naravni, saj so mandljaste oblike. Za kakovostne nalepke so v Glamourju med drugim označili Groundbreaking Nail Wraps znamke Scratch in Nail Wraps znamke Arttips.

