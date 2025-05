Umek in simfoniki: Koncert, ki ga čakamo 20 let (Suzy)

Mineva 20 let, odkar je detroitski tehno pionir Jeff Mills nastopil s simfoniki. Sledili so mu Paul van Dyk, Derrick May in drugi, predvsem Britanci redno poslušajo elektronske plesne hite v orkestralnih izvedbah. Pri nas bomo nekaj takega prvič doživeli jeseni, ko bo v Križankah na dogodku Red Bull Symphonic z orkestrom nastopil Umek.

Razlogov za dolgo čakanje je več – od tega, da zahteva tak projekt kup ambicioznih in spretnih ustvarjalcev ter veliko organizacijsko ekipo, da ne omenjamo stroškov, hkrati pa pri nas marsikdo še vedno dojema elektronsko glasbo kot manjvreden žanr, kar čuti tudi on: »Mnogi glasbeniki nas ne vidijo kot enakovrednih ustvarjalcev glasbe, predvsem zato, ker v glavnem nismo šolani in ne igramo inštrumentov. A znamo tudi mi iz zvokov ustvariti izjemne skladbe, od prve ideje do končnega posnetka, česar večina glasbenikov ne zna. Zato vse skeptike vabim v Križanke in me prav zanima, če bodo po tem koncertu še vedno menili, da elektronska glasba ni enakovredna drugim žanrom.«