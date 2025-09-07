OBISKALA DANSKO

Ula Furlan zamenjala Jadran za Skandinavijo: »Najin najljubši izlet do zdaj« (Suzy)

»Kolesa imajo svoje ceste, metro povezave tečejo na sekundo, veliko logistike in prometa usmerja tehnologija – in velja ji zaupati. Ni gneče, ni zastojev, ni hrupa,« je bila navdušena.
Fotografija: Uživala sta v sončnih dneh.
Uživala sta v sončnih dneh.

07.09.2025 ob 19:10
Nič kaj gnilega ni v deželi Danski, pravi voditeljica Ula Furlan, ki je delček letošnjih počitnic namesto na jadranskih obalah preživela tam, kjer so doma skandinavske legende. Z njenim ljubim Domagojem Jankovićem sta si v Københavnu sposodila kolesi in osvajala čudovite ulice, kanale in ponudbe polne restavracije.

S kolesom sta osvajala mesto.
S kolesom sta osvajala mesto.

»Kolesa imajo svoje ceste, metro povezave tečejo na sekundo, veliko logistike in prometa usmerja tehnologija – in velja ji zaupati. Ni gneče, ni zastojev, ni hrupa,« je bila navdušena. Obiskala sta tudi Christianio, del mesta, ki je namenjen hipijevskim dušam, ima svojo zastavo, svoj mestni svet in svoj odvoz smeti. Oni so prvi pognali recikliranje, vegansko prehrano in tudi prva kolesa s prtljažnikom spredaj.

Kanali Nyhavna so zelo slikoviti.
Kanali Nyhavna so zelo slikoviti.

»Med kanali, morjem in rekami se lesketa in težko bi rekel, da so v sedemdesetih letih na trgu s fontano s štorkljami kadili hašiš in množično ležali po tleh ter zrli v nebo,« se muza. Priznati je morala, da je bil to eden najlepših izletov. »Verjetno najin najljubši in celovit gastro, kulturno, umetniški, 'samo bodi in vpijaj' mestni pobeg,« pravi in obljublja, da se bosta še vrnila.

