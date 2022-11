Ula Furlan na juhico k tašči

»Pa ga je le pokazala,« so se razveselile sledilke voditeljice in igralke Ule Furlan. S hrvaškim igralcem Domagojem Jankovićem sta se zaljubila med snemanjem kratkega filma Scout, v katerem sta igrala par, a se takrat zveza ni obnesla. Vendar nista obupala in sta zdaj poskusila vnovič. Tokrat je njuna dinamika dobila nove razsežnosti, medsebojno razumevanje pa postaja vedno trdnejše.

Dragega je obiskala v Zagrebu, kjer se pripravlja na naslednjo oddajo šova Zvezde pojejo.

Domagoj je večkrat nagrajeni gledališki, televizijski in filmski igralec. Gledalci hrvaške nacionalne televizije ga lahko občudujejo v enajsti sezoni šova Zvezde pojejo, kjer je postal ljubljenec občinstva. Skupaj z našo Ulo pa sta dobila neuradni in laskavi naziv najboljšega para na letošnjem festivalu kratkega filma v Novigradu. Pod njuno fotografijo so zapisali, da sta s strastno energijo vsak dan povezovala ekipo in poskrbela, da je bilo dogajanje za odrom lepše in zabavnejše. Razpeta sta med Ljubljano in Zagrebom, kjer se rada mudita pri Ulini tašči, ki je prava mojstrica nedeljskih kosil.

Njena goveja juhica je eliksir dobrega počutja, za vrhunec dneva pa sta si objeta privoščila sprehod po s soncem obsijanih ulicah. Dovolj razlogov, da spet žari, hkrati pa dokazuje, da je lahko včasih pogreta juha veliko bolj slastna.