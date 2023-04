Ula Furlan je našla svoj smisel

Ula Furlan je že nekaj časa srečna z Domagojem Jankovićem, večkrat nagrajenim in zelo cenjenim hrvaškim igralcem. Njuna cvetoča ljubezen v zgodnjih pomladnih dneh postaja vedno močnejša, tako jo je Domagoj pospremil na zagrebško premiero filma Nekaj sladkega, v katerem Ula tudi igra. »Tvoje ime piše dom. S tabo sem ljubljena iz Ljubljane,« je zapisala na družabnih omrežjih. Ljubezen ju nosi od Slovenije do Hrvaške, vedno uživata v ukradenih trenutkih, on pa zanjo vsak dan malce ustavi čas: včasih s poljubom, drugič z objemom ali le z iskrico v očeh.

Razdalja med njima je le geografska, sicer sta si bliže kot kdajkoli prej.

»Danes si ustavil ponedeljek. Da sva se lahko izgubila za tiste tri hipe med sabo, na noter, ne v svetu navzven. Tvoj glas je želja za prihodnost. Preden zaspim, te nagovarjam, da si izmisliš novo pravljico. Zmeraj lažje je, ker nisva samo jaz in ti. Biti sama zase sva že znala. Zdaj pa se večkrat in sproti zgodi, da skupaj postaneva – en smisel,« je ganjeno zaključila. Ula, veselimo se s tabo!