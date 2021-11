Ukradla bosta božič

No, ne čisto. Bosta pa ukradla veliko vaše predbožične pozornosti. V tednu pred prvo adventno nedeljo bosta izdala pesem Ko primeš me za roko, s katero bosta pobarvala veseli december. Oba sta velika ljubitelja prazničnega vzdušja ob koncu leta, ker pa letos teče tudi 20 let njunega prijateljstva – spoznala sta se ob Rebekini zmagi na Miss Slovenije, kjer je leto pred tem na glasbeno pot stopil tudi Sebastian –, sta se odločila vse skupaj zaznamovati z velikim projektom. V koči na Pohorju sta že posnela videospot, v katerem so se jima pridružili vsi trije dobri možje.

Nasmejana pevca z vsemi tremi dobrimi možmi

»Slovenci smo posebni po tem, da nas obdarujejo Miklavž, Božiček in dedek Mraz, midva pa sva želela imeti v spotu vse tri tudi zato, ker oni vedno držijo skupaj in delajo pozitivne stvari. Živimo v času delitev, razdvajanja, ko se ne moremo prosto družiti in objemati. Veseli december pa je priložnost, da se malo ustavimo, si vzamemo več časa za ljudi, ki nam nekaj pomenijo, skrbno širimo pozitivne misli, dobre vibracije in pomagamo ljudem v stiski,« pravita Rebeka in Sebastian, ki bosta decembra skočila tudi k Božičku na Laponsko.