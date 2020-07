Turistične bone je izkoristil kar v Ljubljani

Priljubljeni glasbenik Samuel Lucas, brez katerega ne sme miniti nobena dobra zabava, deli neprijetno usodo mnogih slovenskih ustvarjalcev in ne nastopa, kot bi si želel. Poletje je namreč za glasbenike čas, ki se ga običajno zelo veselijo in tudi nestrpno čakajo, saj imajo največ dela in seveda zaslužka.



Letošnje okoliščine so nedvomno izjemne in posebne, vendar jih je sprejel takšne, kot so, in je čas, ki ga ima nenadoma v izobilju, sklenil izkoristiti drugače – za stvari, za katere mu ga običajno zmanjkuje. Z izvoljenko Petro sta se odločila polepšati in prenoviti svoj dom, in ker je to zahtevalo začasno izselitev, sta zadrego, kam iti, rešila z unovčenjem turističnih bonov.



Za teden dni, ko so bili v njunem domu mojstri, sta se namestila v enem od ljubljanskih hotelov, račun pa poravnala kar z boni.