Turbulenten začetek meseca

Petek, 21. 5.

Pridni in delavni boste, a vseeno ohranjajte realno vizijo, kajti vsako pretiravanje in velikopoteznost bosta vodila v razočaranje. Zadajte si samo toliko, kot zmorete. Zgodaj popoldne je večja možnost napak.

Sobota, 22. 5.

Merkur v kvadratu z Neptunom prinaša zmedo, laži, kaotične misli in napake. Vse dvakrat preverite in se čim manj dogovarjajte, saj se lahko narobe razumemo. Čas je za počitek in odklop. Poglejte si kak film.

Nedelja, 23. 5.

Čeprav bo Luna v tehtnici in bomo naravnani na sodelovanje in kompromise, se lahko dopoldne vname kak prepir, če bomo vztrajali pri svojem. Z jasno komunikacijo lahko popoldne rešite vse zagate.

Ponedeljek, 24. 5.

Luna bo v intenzivnem škorpijonu, čutili bomo pritisk prihajajočega mrka. Ne potencirajte in ne poglabljajte svojih čustev, samo opazujte jih, spustite in pojdite s tokom. Poiščite lekcijo za dogodki.

Torek, 25. 5.

Okoli poldneva bomo imeli največ moči in energije za delo in šport, popoldne pa za ustvarjanje, duhovnost in snovanje novih načrtov. Kljub temu naj bo dan pred mrkom namenjen počitku in obratu navznoter.​

Sreda, 26. 5. Mrk se dovrši ob 13. uri, tako bo dopoldne še naporno, stresno, nato pa se energija sprosti. Potrpežljivo sprejmite spremembe, ki ste jih deležni, pustite, da vas vplivi prestavijo na novo pot.

Četrtek, 27. 5.

Nejasnosti in laži v odnosih bodo zaznamovale dan, največ težav lahko pričakujete popoldne. Partner je lahko zmeden, neiskren in se izmika, sami pa tudi ne boste vedeli, pri čem ste. Počakajte na razjasnitev.

Precej turbulenten zaključek meseca nas čaka, saj se 29. 5. Merkur obrne v retrogradno gibanje, 26. 5. nas čaka lunin mrk, čez teden pa se zvrstijo še trije neprijetni Neptunovi kvadrati na Sonce, Merkur in Venero. Ker bodo slednji v živahnih dvojčkih, ki se radi zabavajo in zamahnejo z roko nad skrbmi, Neptun pa je planet, ki ga povezujemo z epidemijo – hkrati pa sta nepazljivost in pretiravanje poudarjena tudi v mrku –, nam lahko zaradi prevelike sproščenosti epidemija spet uide izpod nadzora ali nastane zmeda, npr. zaradi prevelike, nerealne velikopoteznosti pri cepljenju.Kljub novemu upanju in optimizmu Jupitra v ribah in povečani potrebi po družabnosti tako velja ostati previden. Tudi na drugih področjih bodite pozorni na to, ali kje pretiravate, npr. preveč zapravljate. Čeprav je že ta teden večja možnost napak, nesporazumov, goljufij, lenobnosti in nesmiselnih sanjarij, pa opravite do 29. 5. še zadnje stvari, ki jih odsvetujemo v času Merkurjeve retrogradnosti – nakup tehnike, podpisovanje pogodb, začenjanje novih poslov, načrtovanje potovanja …