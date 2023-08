Klemen Bučan je rojen z ascendentom v čustvenem raku, tako je občutljiv, družinski človek, ki lahko tudi zamerljivo zleze pod svoj oklep in kuha mulo. Njegova vladarica je Luna, tako se mu lahko hitro spreminja razpoloženje. Položena je v ribi, skupaj s Soncem, Venero in Marsom, kar še poglobi njegov čustveni svet. Ne deluje namreč z glavo in premislekom, ampak ga vodita srce in intuicija. Zelo sočuten je in se zna vživljati v druge, kar mu lahko pomaga tudi v karieri, po drugi strani ima bujno domišljijo in močno ustvarjalno noto. Rojstna karta Klemena BučanaČeprav hiši ljubezni vlada strast...