Tudi uradno je obrnil nov list v življenju

Pred dobrim mesecem se je kot požar razširila novica, da poskočni Dejan Krajnc stopa na samostojno pot. Vsem svojim oboževalkam in oboževalcem je med drugim obljubil, da že zelo kmalu prihaja nekaj novega in nenormalno lepega. Svojo obljubo je tudi držal. Dejan Dogaja je v svet pred nekaj dnevi poslal svojo prvo skladbo z naslovom Nenormalno lepo, za katero je posnel tudi videospot. »Hvaležen sem, da imam ob sebi velike mojstre, ki imajo glasbo zapisano v srcu. Skupaj smo ustvarili nekaj novega, nenormalno lepega in zelo posebnega,« nam je zaupal in dodal, da pri tem projektu ni bilo nič prepuščeno naključju, temveč skrbno pripravljeno in izpeljano na najvišji ravni. »To je skladba, s katero uradno začenjam svojo novo zgodbo. Lahko rečem, da je to prelomnica v moji karieri, zato si upam trditi, da jo bodo tudi poslušalci vzeli za svojo,« je optimističen. Enako skrbno pa je Dejan izbral tudi svoj Dogaja band, ki ga sestavljajo mladi glasbeniki Tilen Tomšič, Rudi Doles, Anže Počkar in Andraž Prelec.

