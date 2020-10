Tudi pri 83 mu ne zmanjka navdiha!

Njegove fotografije so krasile številne naslovnice, plakate, ovitke zgoščenk. Čisto sveža pa je ganljiva knjiga nekdanje državne tožilke in predsednice Belega obroča Vlaste Nussdorfer, za katero je naslovno fotografijo posnel Stane. In to pri častitljivih 83 letih! Maestru namreč zlepa ne zmanjka idej in energije.Ljubezen do fotografije mu je bila položena v zibelko. Njegov oče je bil ljubiteljski fotograf. Sin se mu je pogosto motal pod nogami v temnici, ko je razvijal filme in izdeloval fotografije. Pritegnil ga je magični svet ustvarjanja podob. Najprej je v fotoaparat na meh in s steklenimi ploščami lovil rože na domačem ...