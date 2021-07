Tudi mene je doletelo obdobje, ko sem bil izgubljen

Na vrhuncu slave je sledil odhod v obljubljeno deželo, kjer pa je namesto svojih glasbenih sanj izkusil realnost življenja in čez leta po dolgem obdobju depresije našel svoj pravi jaz. Zdaj, se zdi, osvobojen spon živi svojo drugo mladost. Sveže zaljubljen z novo partnerico Ano ob boku in z novo pesmijo Imela sva vse v domovini spet postavlja na noge svojo kariero, vmes pa predvsem uživa v naravi, življenju in izzivih, ki mu prihajajo naproti. Tudi tistih mikroskopskih – virusnih! Na pogovor prihajate precej zdelani, pravite, da ste preboleli hudo virozo, a potrjeno ne gre za covid-19, ...