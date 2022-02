Tudi besede lahko pustijo posledice (FOTO)

Enajsti februar zaznamuje svetovni dan varne rabe interneta. 'Premisli in objavi' je moder nasvet, ki se ga v svetu velikokrat zlaganih spletnih zgodb držijo odgovorni in preudarni posamezniki.

O tem, kako je sodobna tehnologija vplivala na nas, kaj dobrega in slabega nam je prinesla ter kako bi lahko mlade spodbudili k odgovornejšemu početju na spletu, smo se pogovarjali z znanimi obrazi, ki so vsak dan na njem.

Skrbijo ga lažne informacije Priljubljeni glasbenik Challe Salle je bil večkrat žrtev spletnih nepridipravov, ki so mu povzročali preglavice. »Ob dnevu, kot je tale, me prešine, kako zelo je splet spremenil svet. Olajšal nam je veliko stvari, a je tudi veliko stvari zapletel. Mislim, da je bilo življenje pred tem preprostejše,« iskreno pravi raper, ki ga kot glasbenika veseli, da je njegova glasba zaradi spleta vsem dostopna na različnih platformah, poleg tega ga lahko poslušalci spremljajo na družabnih omrežjih. »Lepo je biti na tekočem, poleg tega dobijo vpogled v moj vsakdan,« pravi Challe Salle, ki brez dlake na jeziku doda, da je kljub številnim pozitivnim platem spleta precej zaskrbljen. »Skrbijo me negativizem in lažne informacije, v poplavi vsega namreč včasih sploh ne veš, kaj je res in kaj ne,« pove. Meni, da je največja težava v tem, da nas splet lahko zasvoji, še posebno mlade, ki se večinoma težje držijo nazaj kot starejše generacije. »Menim, da bi morali ljudi ozaveščati, da mora vsak ravnati odgovorno in se zavedati, da lahko tudi besede na spletu pustijo posledice. Še posebno pozorni bi morali biti ustvarjalci vsebin, ki jih spremlja ogromno ljudi, na katere vplivajo,« še pove.

Loteva se resnejših tem Ena bolj priljubljenih youtuberk pri nas odkrito prizna, da kot ustvarjalka spletnih vsebin najprej pomisli na teme, ki jih najdejo mladi in so lahko škodljive zanje. »To niso samo pornografske in podobne premladim škodljive strani, pač pa tudi količina časa, ki ga nenadzorovano preživijo tam,« pravi Kaya Solo, ki iskreno prizna, da jo skrbi prihodnost. »Že sama opazim, da kdaj pa kdaj preživim veliko preveč časa na internetu. Še bolj pa me skrbi kakšen tiktok, saj so mladi odvisni od hitrih vsebin, ki niti nimajo konkretne vrednosti. To jim krajša razpon pozornosti, zaradi tega se težje učijo in ostanejo zbrani pri delu,« meni Kaya, ki redno uporablja youtube in storitve za pretakanje filmov ter klepeta prek instagrama. »Predvsem mi je všeč, da sem tudi sama del res lepe skupnosti,« pove. Trudi se ustvarjati vsebine, ki mladim povedo tudi kaj o resničnem življenju. »Ob začetku pandemije sem želela, da je moj kanal prostor, kamor se ljudje pridejo zabavat, a se trenutno ukvarjam z resnejšimi temami,« pravi Kaya, ki bo v prihodnje razglabljala o ljubezni, družini, šoli, službi, denarju in ne nazadnje tudi tem, kako splet vpliva na naše razmišljanje.

Uvedel bi nov predmet Rok Terkaj - Trkaj nam je zaupal zanimivo primerjavo, ob kateri smo se pošteno zamislili. »Ko gremo od doma, vedno zapremo in zaklenemo vhodna vrata. Če bi vedeli, kako odprta so naša digitalna vrata, bi se po mojem zgrozili. Zato je pomembno, da se vse bolj zavedamo pomena digitalne varnosti. Če mene vprašate, bi moral biti to predmet v osnovni šoli,« pravi Trkaj, ki ga najbolj veseli, da se splet premika v smeri decentraliziranega bančništva, kriptovalut ter NFT-ja oziroma kriptografskih kovancev. »Menim, da bo svet v naslednjih 30 letih povsem drugačen od tega, ki ga poznamo zdaj,« je prepričan glasbenik. Čeprav vidi veliko prednosti v spletu, ga najbolj skrbi, da ljudje v prihodnosti ne bi bili več sposobni normalne komunikacije. »Skrbi me, da bosta dva sedela drug ob drugem in si pisala sporočila po telefonu, saj bo to njun domači način komunikacije,« razmišlja. Trkaj doda, da ni vse zlato, kar se sveti. »Vsak klik, ki v tebi zbudi opico, da ti bo bogati stric nakazal milijon dolarjev zapuščine, je po navadi laž ali nateg. Pa srečno na spletu,« še doda.