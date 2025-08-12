ZELO PREDAN OBČINSTVU

Trpeči Justin Timberlake je nastopal kljub bolečinam (Suzy)

Tridesetega julija je turnejo zaključil v Istanbulu, kjer je obljubil, da si bo vzel čas za okrevanje in preživel več časa z družino.
Fotografija: Med turnejo so ga kritizirali, da skoraj ni pel, številni so njegove nastope označili za lenobne.
Odpri galerijo
Med turnejo so ga kritizirali, da skoraj ni pel, številni so njegove nastope označili za lenobne.

M. F., FOTO: Profimedia
12.08.2025 ob 21:00
M. F., FOTO: Profimedia
12.08.2025 ob 21:00

Poslušajte

Čas branja: 1:14 min.

Med nastopi na zadnji koncertni turneji Forget Tomorrow World Tour se je Justin Timberlake večkrat soočal s kritikami medijev in občinstva.

Obiskovalci koncertov so mu med drugim očitali pomanjkanje angažiranosti in predanosti. Na nastopu v Dublinu je med pesmijo Mirrors odložil mikrofon in se sprehajal po odru, medtem ko je občinstvo pelo namesto njega, kar je sprožilo razprave o njegovi pripravljenosti na nastope. Na kritike se je pevec odzval z iskrenim sporočilom na instagramu, kjer je razkril, da se je med koncerti soočal s poledicami borelioze.

Oboževalci se bojijo, da zaradi bolezni morda nikoli več ne bo nastopal v živo.
Oboževalci se bojijo, da zaradi bolezni morda nikoli več ne bo nastopal v živo.

Pojasnil je, da je nekatere nastope zaradi izčrpanosti in bolečin izvedel slabše oziroma pod svojimi običajnimi merili, vendar je iz ljubezni do glasbe in oboževalcev kljub vsemu vztrajal.

Njegova žena Jessica Biel ga je med turnejo podpirala, kar mu je dalo dodatno moč, da ni odnehal. Tridesetega julija je turnejo zaključil v Istanbulu, kjer je obljubil, da si bo vzel čas za okrevanje in preživel več časa z družino.

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Justin Timberlake turneja koncert nastop Suzy glasba koncerti okrevanje bolezen Jessica Biel glasbenik

Priporočamo

Del Slovenije je stresel potres! Ste ga čutili?
Na rojstnodnevnem oddihu jedel piščanca, čez nekaj tednov umrl: »Nemogoče je opisati trpljenje zadnjih mesecev ...«
Znano je, kdaj bo Slovenija dobila dva nova helikopterja za nujno medicinsko pomoč
Po Nemčiji reprezentanca brez dveh veteranov, vrnil se je Dončić

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Del Slovenije je stresel potres! Ste ga čutili?
Na rojstnodnevnem oddihu jedel piščanca, čez nekaj tednov umrl: »Nemogoče je opisati trpljenje zadnjih mesecev ...«
Znano je, kdaj bo Slovenija dobila dva nova helikopterja za nujno medicinsko pomoč
Po Nemčiji reprezentanca brez dveh veteranov, vrnil se je Dončić

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.