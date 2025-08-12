Trpeči Justin Timberlake je nastopal kljub bolečinam (Suzy)

Med nastopi na zadnji koncertni turneji Forget Tomorrow World Tour se je Justin Timberlake večkrat soočal s kritikami medijev in občinstva.

Obiskovalci koncertov so mu med drugim očitali pomanjkanje angažiranosti in predanosti. Na nastopu v Dublinu je med pesmijo Mirrors odložil mikrofon in se sprehajal po odru, medtem ko je občinstvo pelo namesto njega, kar je sprožilo razprave o njegovi pripravljenosti na nastope. Na kritike se je pevec odzval z iskrenim sporočilom na instagramu, kjer je razkril, da se je med koncerti soočal s poledicami borelioze.

Oboževalci se bojijo, da zaradi bolezni morda nikoli več ne bo nastopal v živo.

Pojasnil je, da je nekatere nastope zaradi izčrpanosti in bolečin izvedel slabše oziroma pod svojimi običajnimi merili, vendar je iz ljubezni do glasbe in oboževalcev kljub vsemu vztrajal.

Njegova žena Jessica Biel ga je med turnejo podpirala, kar mu je dalo dodatno moč, da ni odnehal. Tridesetega julija je turnejo zaključil v Istanbulu, kjer je obljubil, da si bo vzel čas za okrevanje in preživel več časa z družino.