Trmasta Elizabeta II.: Veseli se božiča z družino

Britanska kraljica Elizabeta II. je zadnji mesec slabega zdravja. Britanci so šokirani opazili, da je na dveh javnih dogodkih hodila s palico, še bolj pa jih je pretresla vest, da je 22. oktobra prespala v bolnišnici. Jeklena monarhinja se je do sedaj, čeprav šteje že 95 let in ne glede na nedavno smrt moža princa Philipa, odlično držala. Po težavah še vedno ni v prejšnji kondiciji, se pa, poročajo z Otoka, vseeno počuti malo bolje.

Bo letos za praznike le lahko objela tudi oba otroka princa Harryja in Meghan Markle?

Aktualne podnebne konference, ki trenutno poteka na Škotskem, se sicer ne bo udeležila, se bo pa svetovnim vodjem oglasila z videosporočilom. Čeprav jo zdravniki pozivajo k mirovanju, ji še na misel ne pride, da bi tradicionalno božično družinsko praznovanje potekalo kje drugje kot pri njej doma v Norfolku. Prepričana je, da bodo prazniki z družino na njeno zdravje delovali poživljajoče.

Kraljica se še posebno veseli pravnukov princa Georgea, princese Charlotte in princa Louisa.

Še posebno se veseli obiska pravnukov, sploh osemletnega princa Georgea, šestletne princese Charlotte in princa Louisa, želja, da bi videla otroka princa Harryja, dveletnega Archieja in štirimesečno Lilibet, pa se ji najverjetneje tudi letos ne bo uresničila. Elizabeta ima sicer 11 pravnukov, ki so skupaj s starši in starimi starši običajno vsi povabljeni na zabavo.