Trije velikani naše družbe

Najboljši navijači!

Pretekli konec tedna se niso tresle naše domače gore, čeprav so se na kup zbrali trije slovenski velikani:in. Vsak izmed njih je eminenca na svojem področju in vsak je v življenju doživel marsikatero bridkost, premagal mnogo težav in preskočil veliko ovir.Preteklo nedeljo pa so bili tudi oni le preprosti in zagnani navijači za našo odbojkarsko reprezentanco, ko so spremljali finalni obračun med Slovenijo in Italijo. Marsikdo je ob pogledu na to fotografijo pomislil na tisto vrstico:»Mi trije smo najboljši par,« kot poje, še ena legenda. Kreslin je bil pretekli teden gost na pripovednem festivalu Pričigin v Splitu, Cavazzo bomo kmalu videli v novem filmu Dedek gre na jug, Manca pa je članica žirije, ki je letos že 29. podelila Rožančevo nagrado za najboljšo esejistično zbirko.Naj se godi karkoli, športa in kulture ne damo!