Trije mladi chefi (FOTO)

Pred desetimi leti so trije chefi, Uroš Štefelin, Igor Jagodic in Bine Volčič, delali v treh blejskih restavracijah. Nadeli so si ime Trije chefi in s skupnimi močmi pripravili prvo večerjo, na kateri so namesto pečenih belušev pripravili hmelj, pasijonkin crème brûlée pa dopolnili s kavnim pudingom.

Martin Zupanc (Hiša Linhart), Gregor Jelnikar (Bistro Monstera) in Darko Krstev (Restavracija Strelec)

Kar nekaj jedi so postregli v kozarčkih, tako je bilo takrat pač moderno. Zdaj, desetletje pozneje, so trije chefi bolj zreli ali kot je omenil chef Štefelin: »Bine je dobil brado, Igor pa sive lase.« Trije chefi, ki se počasi bližajo najlepšim zrelim letim, kuhalnice že predajajo novi generaciji. Ta je v Hiši Linhart sredi Radovljice, kjer od konca lanskega leta kuha chef Uroš Štefelin z ekipo, pripravila kulinarični večer.

Na njem so mladi Martin Zupanc (Hiša Linhart), Gregor Jelnikar (Bistro Monstera) in Darko Krstev (Restavracija Strelec) očarali z izbranimi okusi, ki so zajeli tudi čudovit jelenov tatar s čokolado, s čokolado glazirano govedino in jabolki ter skladno čokoladno sladico.

Našteto je v do zadnjega kotička polni Hiši Linhart poskrbelo za uvodne takte v deveti Festival čokolade, ki se je konec minulega tedna odvil v Radovljici.

Iz Gostilne Draga sta v stari del Radovljice prišla Tina Likozar in Aleš Tavčar, mednju pa se je postavila vsestranska Marcela Klofutar, ki na poslovni poti že vrsto let spremlja chefa Uroša Štefelina.

Bine Volčič, Uroš Štefelin (Hiša Linhart, Radovljica) in Igor Jagodic (Restavracija Strelec, Ljubljanski grad)

