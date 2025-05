Trideset let Žana Serčiča: Glasba ni več moj edini smisel življenja (Suzy)

Čeprav mu priznanja in nagrade laskajo, se s statistiko in številkami ne ukvarja pretirano. Raje ustvarja glasbo, skozi katero iskreno prepleta odnose in izpoveduje srčna doživetja. Vsaka njegova pesem namreč pripoveduje čutno zgodbo, vsak njegov koncert je nepozaben dogodek za dušo. V Cankarjevem domu je 25. aprila obeležil petnajst let ustvarjanja in večer opisal kot najbolj čustven v karieri. A to ni edina prelomnica, po kateri si bo zapomnil leto 2025. Žan Serčič bo 13. maja dopolnil trideset let in zdi se, da je že pred jubilejem prejel najlepše darilo. Srečala sva se le nekaj dni po nas...