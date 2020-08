Tri sestre trenutno pojejo uspavanke

Veronika in njen Matevž sta postala oče in mama 16. julija, njun prvorojenec Žan torej še ni star niti mesec dni.

Mihaela Čede in njen Aljaž imata hčerkico Lino in sinčka Lukasa.

Katja in Andraž sta se zadnji junijski dan razveselila sinčka Naceta.

Dvojčiciinter njuna starejša sestraimajo glasbo v krvi od mladih nog, še posebno pri srcu jim je narodno-zabavna. Zato so pred petimi leti začele nastopati v triu, v katerem Katja igra ritem kitaro, Mihaela bas kitaro, Veronika pa harmoniko. Mlade in luštne so, povrhu pa so še lepo pele in odlično igrale, da tega, da so vedno nasmejane do ušes, niti ne omenjamo. Zato so v hipu osvojile srca poslušalcev, kjerkoli so se pojavile. Izbrale pa so si nekoliko nenavadno ime Me tri do polnoči. Na začetku so namreč nastopale še brez imena, a se je vedno našel kdo, ki jih je spraševal, kako se imenujejo.»Me smo pa tri do polnoči,« je nekoč odgovorila ena od njih oboževalcu. In tako so postale in ostale Me tri do polnoči. Ker so bile mlade, so se še pošalile, da dlje kot do polnoči niti ne smejo igrati, danes pa so vse tri že mlade mamice.Prva si je družino ustvarila Mihaela, ki je že leto dni poročena z, oba pa sta ponosna oče in mama dobri dve leti stare hčerkicein 7-mesečnega sinka. Katja in Veronika pa sta mamici postali pred kratkim. Katja in njensta se 30. junija razveselila prvorojenca, Veronika in njenpa 16. julija sinčka. To pomeni, da so vse tri poskrbele za podmladek in bodoči nov ansambel. Trenutno so sicer glasbo postavile malo na stranski tir, k čemur je nekaj pripomogla tudi korona. A dekleta, ki so se zadnja leta redno pojavljala na festivalih, nazadnje so se lani udeležile festivala Pod Pohorjem v Oplotnici, glede glasbe še niso rekla zadnje.»Nikakor ne bomo prenehale igrati in peti, saj imamo glasbo preveč rade,« nam je zagotovila Katja, ki bo kmalu postala diplomirana inženirka zootehnike. Do tega ji namreč manjkata le še en izpit in diploma. Nasploh so vse tri sestre velike ljubiteljice živali, saj so doma s kmetije, kjer imajoše vedno dva konja, pa še krave, pujse, kokoši, psa in mačke. Vajene so delati, saj dela na kmetiji nikoli ne zmanjka, a doma je ostala le Veronika, ki je s svojim Matevžem staršem v veliko pomoč.Prav tako pa na pomoč po potrebi priskočita Katja in njen Andraž, ki sicer živita v Gabrovljah, pa tudi Mihaela, ki s svojim Aljažem zdaj živi v Razborju pri Dramljah. »Zelo smo vesele, da so naši otroci zdravi. In upamo, da bodo nekoč šli po naših stopinjah. No, vsaj naš Nace trenutno pošteno trenira glasilke. Le uglasiti ga še moramo, da bo pel kot slavček,« se pošali Katja.