Treningi kot meditacija

Navdih za današnji prispevek sem dobila danes na treningu. V bistvu mi ga je dala prijateljica, s katero hodiva na fitnes že nekaj let in sva si najeli osebnega trenerja. No, zdaj je že nekako najin prijatelj. Namreč, pogosto se s strankami pogovarjam o meditaciji. Številni jo uspešno vadite, dihate, poslušate umirjeno glasbo, meditirate in sem zelo vesela za vsakega od vas, ki vam to uspeva. Meni ne. Sem očitno nekako preveč hiperaktivna. Pred leti sem poskušala, a hitro obupala. Ni vse za vsakogar, kajne? Meni se možgani izklopijo pri dveh vrstah aktivnosti, pri seksu in telesni vadbi, kjer ...