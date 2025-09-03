Trajnostna Asta Vrečko: isto krilo dvajset let pozneje (Suzy)

Na raznih sestankih, protokolarnih prireditvah in družabnih dogodkih je ministrica za kulturo Asta Vrečko vedno urejena od glave do peta. Stiliziranje oblačil je njen konjiček, s prefinjenim občutkom za barve in vzorce pa navdušuje tudi politične nasprotnike. Rada ima dobro krojena oblačila iz kakovostnih materialov, ki jih je lahko vzdrževati in se ne mečkajo, zato tudi dolgo trajajo.

Eden njenih najljubših kosov je dolgo rdeče krilo, ki ga je s ponosom nosila na maturantskem plesu, ko se ji še sanjalo ni, da bo imela nekoč tako pomembno funkcijo. Po tem ga je še kar nekajkrat oblekla in vsakič kombinirala z drugačnim zgornjim delom. Nazadnje ga je nosila na rdeči preprogi na slovitem filmskem festivalu v Berlinu. »Frizura pa je na srečo šla,« se je hudomušno nasmehnila Asta ob spominski fotografiji.