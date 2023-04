Tradicionalna evropska medicina: suhost v telesu

Opazite pomanjkanje sline, suhost oči, zaprtost, suhost v pljučih, črevesju, suho kožo? »Po izkušnjah tudi pitje dveh, treh litrov vode na dan ne prinese izboljšanja, a obremenjuje ledvice in splakuje minerale iz telesa. Voda je hladna, nevtralnega okusa in vpliva na vse organe. Krepi jin energijo, odstranjuje vročino, nastalo zaradi pomanjkanja janga, razstruplja. Pri pomanjkanju energije v ledvicah bi morali piti prekuhano vodo, vsaj kozarec zjutraj,« pravita Veronika in mag. Uroš Plantan, strokovnjaka za tradicionalno evropsko medicino.

»Suhost je lahko posledica pomanjkljive oskrbe s sokovi zaradi različnih vročinskih vplivov in procesov, slabega delovanja vranice in želodca, blokade vlage zaradi nakopičene sluzi ali pomanjkanja krvi v jetrih. Terapija podpira jin želodca, pljuč, jeter, krepi življenjski potencial, ki je v vranici in mora nadzorovati vnos vročine. Predvsem moramo vnašati sladek okus in hladno hrano: pšenico, proso, sojo. Skupaj z nakaljeno pšenico uporabimo sladki koren (zadržuje vodo) in datlje. Od zelenjave jemo špinačo, jajčevce, paradižnik. Špinača hladi, pomirja jetra, vlaži črevesje. Iz stisnjenega soka kuhanega jajčevca pripravimo z medom napitek, ki vlaži pljuča. Paradižnik podpira jin jeter. Od sadja jemo banane, mandarine, kivi, breskve, robide, murve, grozdje, melono, lubenico, hruške. Hruške hladijo, ustvarjajo sokove, preobrazijo 'sluz'. Banane hladijo v področju želodca in črevesja, to naoljijo, zato so primerne pri zaprtju in krvavem blatu. Če bi jih skuhali z lupino, bi bil učinek močnejši.« *