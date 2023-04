Tp je novi posel Filipa Flisarja

Nekdanji svetovni prvak v smučarskem krosu Filip Flisar je v ožjih in širših krogih znan kot velik gurman in ljubitelj kulinarike. Za njim je že kar nekaj tovrstnih projektov, zdaj pa je upokojeni mariborski športnik predstavil prav posebno zgodbo, ki jo je snoval zadnjih nekaj let. Filip je namreč na prodajne police poslal Pohorsko šunko – mesni izdelek, ki nastaja pod okriljem njegove znamke, imena pa mu ni bilo težko izbrati.

Ta izhaja iz njegove izjave za Val 202 po osvojitvi naslova svetovnega prvaka v Kreischbergu, v kateri je svoje hitre noge komentiral z besedami: »Pohorske šunke so zašpanale na kuclih – in to je to.« Smučarski prvak je razložil, da je njegova šunka drugačna od drugih, ker pri izdelavi uporablja le značilne pohorske začimbe, kot so jerebika, brin in brusnice, ki šunki pridajo sadno svežino in pohorski temperament.

Takole spretno jo je za goste narezal na predstavitvi.

Flisar je ob tem še priznal, da je bila pot do končnega izdelka naporna, a da ima visoka pričakovanja. »Vse stvari v življenju sem vajen delati na takšen način. To je bil tudi razlog, da sem bil uspešen športnik, in s tem zanosom hočem peljati tudi svojo blagovno znamko,« še pove odločno.