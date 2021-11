Tony in Dubravka Cetinski: V imenu ljubezni (FOTO)

Minilo je pravljičnih sedem let, odkar sta se prvič vzela Tony in Dubravka Cetinski. Takrat na precej nepričakovan, igralniški način v mestu tisočerih luči in najbolj spretnih imitatorjev Elvisa Presleyja. Takole sta pred sedmimi leti zapustila kapelico, v kateri sta jima družbo delala slavna Marilyn Monroe in Elvis Presley. Las Vegas je bil le uvertura v skupno življenje, saj sta po prihodu domov še dvakrat priredila poročno slavje. Najprej družinsko v nevestinih rodnih Vinkovcih, nato pa še s prijatelji in glasbenimi sodelavci v zagrebškem Plaza baru. Vendar pa se danes 52-letni pevec in ...