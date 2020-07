Tony Cetinski nasprotuje cepljenju: Briga me, če si uničim kariero!

Kolega Urške Bačovnik objavil pretresljive posnetke iz celjske bolnišnice (VIDEO)

Na Celjskem je močan dež ponoči povzročil veliko težav. Med drugim je meteorna voda skozi streho zalivala prostore celjske bolnišnice. Posredovali so celjski prostovoljni gasilci, zasilno prekrili območje puščanja in prečrpali vodo iz objekta, poroča uprava za zaščito in reševanje.