Toni Vodišek okreva: Nika mu je pomagala na noge (Suzy)

Kajtarju Toniju Vodišku, dobitniku srebrne kolajne v Parizu, se je po novembrski operaciji kolena na obraz vrnil nasmeh. »Končno so mi sanirali poškodbo izpred dveh let. Kirurg je imel kar nekaj dela s sprednjo in zunanjo stransko križno vezjo in meniskusom,« pove. Nekaj časa je bil na berglah, zdaj že lahko skače in dela poskoke.

Prepričan je, da bo lahko ob ob koncu prve polovice leta že na vodi, žal bo spustil bo evropsko prvenstvo maja, a zagotovo bo pripravljen na svetovno prvenstvo ob koncu leta.

»Pri okrevanju mi je veliko pomagala moja Nika, ki mi že dve leti stoji ob strani. Lahko bi rekel, da je začetku najine ljubezni botrovala Janja Garnbret. Jaz sem šel namreč s prijatelji gledat njeno tekmo v Kopru, tam je bila tudi Nika, ki mi je bila nadvse všeč. Moral sem se pošteno potruditi, da sem jo osvojil,« pripoveduje o svoji izvoljenki, nekdanji rokometašici in pridni študentki. Hvaležen je, da lepa temnolaska razume njegov zahtevni športni način življenja.