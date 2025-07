Tomi Meglič si je oddahnil: Konec neznosnih muk! (Suzy)

Pevec skupine Siddharta ni roker samo na odru, ampak tudi v življenju. Zna stisniti zobe, ko je najhuje, in se prepusti delu. Čeprav je takšno vedenje lahko tvegano, se je za Tomija Megliča vse dobro končalo. Bolečine so se stopnjevale, on pa je stiskal zobe in najprej končal turnejo, nato šel pod nož. Kila mu je grenila mesece in ga prisilila, da si vzame čas zase. Po operaciji je oboževalcem sporočil, da se je zbudil iz narkoze in da je zdaj pred njim rehabilitacija.

Ponosen, da nima več trebuščka, ki je bil posledica nezdrave prehrane, je pokazal, da se bo z malce vadbe prelevil v mišičnjaka. A do tja je še dolga pot. Najprej se bo moral posloviti od naprezanja in težjih opravil in se prepustiti, da mu drugi strežejo. To bo vsekakor zanimiva uvertura v eno bolj sproščenih poletij doslej. Mikrofon in kitara bosta malce počakala, da si nabere moči, potem se bo prerojen spet vrnil pod žaromete.