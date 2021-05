Tomi Meglič na snegu

Podaljšuje zimske užitke.

Medtem ko nekateri odštevajo dneve do trenutka, ko bodo lahko skočili v toplo morje, drugi podaljšujejo še zadnje zimske užitke.se je po uspešnem koncertu skupine Siddharta, ki smo si ga lahko ogledali kar z domačega kavča, odpravil na Vogel, kjer smučine osvaja skupaj z najstarejšim sinom, ki je letos postal najstnik.Marca je namreč fant dopolnil 11 let, bolj kot glasba pa ga zanimajo smučarski skoki, v katerih je tudi zelo uspešen. Marsikdo ne ve, da je tudi Tomi v mladosti kar šest let treniral smučarske skoke, dokler ga ni povsem prevzelo glasbeno ustvarjanje.»Strah me je bilo višine, ker se ta z nadaljevanjem skakanja veča,« je dejal pred leti. A premagovanje strahov se hitro prelevi v veselje, še posebno če si v pravi družbi, kar dokazujeta fanta, ki sta se prav te dni z veseljem spuščala po strminah.