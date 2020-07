Tomi Meglič in Grega Skočir: Že v pogonu!

Nasmejana in dobre volje že komaj čakata koncertne odre.

Big Foot Mama bi morali imeti oktobra veliki koncert ob tridesetletnici, a so ga zaradi negotove situacije prestavili na prihodnje leto. Tudi Siddharta so odpovedali že veliko letošnjih koncertov. Frontmena dveh največjih rokerskih skupin v Sloveniji pa sta se odločila koronavirusu pokazati sredinca in začela ustvarjati v studiu. Kaj naklepata, je za zdaj še skrivnost.»Nastaja nekaj povsem svežega!« pravio sodelovanju z. »Mislim, da je po vseh teh letih že skrajni čas.« Skupini Big Foot Mama in Siddharta imata veliko skupnih poslušalcev, nekdaj pa so pogosto skupaj koncertirali.Rokerski navdušenci že komaj čakajo na novo glasbo, ki bo prišla iz tega studia, če pa dodamo še, da je fotografijo posnel, nekdanji kitarist skupine Big Foot Mama, nas le še malce bolj daje radovednost. Gušti je skupino sicer zapustil že pred osemnajstimi leti, a so vsi ostali v zelo dobrih odnosih, zato se nedvomno obeta glasbena poslastica.