Tomi in Nora Meglič: Devet let čiste ljubezni

Lepoto je nedvomno podedovala po mami Manci Simčič, znani manekenki.

Vse najboljše,

Nora!

Pretekli teden je svoj deveti rojstni dan praznovala. Ob tem pomembnem mejniku se je raznežil tudi njen očka, ki je objavil fotografijo svoje princeske še iz časov, ko je bila majhna štručka v očkovem naročju.Zdaj je Nora že velika punca, ki se neustrašno spušča po smučarskih strminah in preizkuša v športu na vodi. »Oba otroka sta vzgojena tako, da ju bolj kot sedenje pred televizijo ali računalnikom zanima gibanje na prostem,« je nekoč ponosno razložil pevec skupine Siddharta o Nori in njenem bratu. Zaradi trenutnih ukrepov je bilo rojstnodnevno slavje le v družinskem krogu, a polno veselja in ljubezni, seveda pa ni manjkala torta.»Devet let čiste ljubezni,« je razneženo zapisal Tomi o svoji drugorojenki. Čas res hitro mineva. Vse najboljše, Nora!