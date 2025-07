Tomaž Rot se posveča družini in ansamblu (Suzy)

V začetku junija sta Tomaž Rot in njegova žena Manca še tretjič postala oče in mama, družina se je tokrat razveselila sina Tineta.

Člani ansambla Tomaža Rota so nedavno poustvarili čudovit valček z naslovom V prelepem majskem dnevu, ki je prva avtorska skladba legendarnega ansambla Franca Miheliča. Omenjeni valček nosi v sebi ljudsko noto, v skladbi slišimo pristno slovensko melodijo in besedilo, ki seže do srca, napisal ga je Ivan Malavašič. »Za to skladbo smo se odločili iz velikega spoštovanja do Franca Miheliča in njegove glasbe ter z iskreno željo, da ponovno, v naši izvedbi, posnamemo melodijo, ki je stara več kot 60 let. Mihelič se je s tem strinjal, si je pa želel pesem slišati še pred njenim izidom,« nam pove Tomaž Rot.

Tomaž Rot z družino, a brez najmlajšega Tineta

To željo mu je izpolnil ansambel Tomaža Rota, v katerem so, ki igra diatonično harmoniko, kitarist, kontrabas igra, pojetain Tomaž Rot. In kako je Mihelič komentiral posnetek? Dejal je: »Jebela cesta, fajn je. Prvo petje in igranje, ki ga slišim v tej novodobni eri, da je slišati, tako kot mora biti.« Seveda so bili fantje in dekle ponosni in veseli besed, ki so prišle iz ust legende. Za valček so v Mozirskem gaju ter na vrtuposneli čudovite kadre še za videospot. Tako kot zvočni posnetek je tudi videospot nastal v sodelovanju z izjemnim, odličnim avdio- in videoproducentom, sicer sinom Franca Miheliča, ki je obenem basist v očetovem ansamblu.

Tomaž Rot, radijski moderator radia Veseljak, sicer v svojem ansamblu zgolj poje, čeprav zna igrati tudi harmoniko. Učiti se jo je začel pri rosnih sedmih letih, njegov učitelj v cerkniški glasbeni šoli je bil Roland Mahnič. »Pozneje sem nekajkrat obiskal tudi Franca Miheliča,« nam je razkril Rot, ki se mu je ideja, da bi sestavil ansambel, porodila leta 2010, že leto dni pozneje je ideja dozorela in ansambel je začel ustvarjati.

Instrumentalni trio sestavljajo harmonikar Grega Kuzma, kontrabasist Aleksander Modic in kitarist Miha Lampe.

Če so se v mesecu maju člani ansambla veselili izida valčka, se je že v začetku junija Tomaž razveselil še enega družinskega člana. Ženamu je povila drugega sina, ki sta ga doma nestrpno čakala bratec, ki bo kmalu star štiri leta, in sestrica, ki bo konec leta dopolnila sedem let. »Tineta smo se vsi zelo veselili in ponosen sem na to, da zdaj naša družina šteje že pet članov,« pravi Tomaž, ki ima z ansamblom to poletje veliko nastopov. »Vsi vikendi so zasedeni,« pove srečni očka, ki bo za novega družinskega člana koristil očetovski dopust. Na vprašanje, ali bodo čez nekaj let sestavili družinski ansambel, Tomaž pove, da Rebeka in Ožbej občasno kaj zapojeta in imata posluh, a ju z Manco za zdaj k ničemur ne silita. Za vse tri otroke si najbolj želita, da odrastejo v poštene, delovne in zvedave državljane, če bo ljubezen do glasbe prerasla v kaj več, bo pokazal čas.