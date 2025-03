Tomaž Mihelič: Afrika ga je pregnetla (Suzy)

»Počutim se, kakor da bi prišel iz divje centrifuge,« nam zaupa novinar in pisec Tomaž Mihelič zdaj, ko se je vrnil s črne celine. Tja se je podal s ciljem, da zbrana sredstva od prodaje svoje knjige 33 nameni ljudem, ki nujno potrebujejo pomoč.

»Osvobajajoče je spoznanje, da lahko kot posameznik nekomu spremeniš življenje. Ljudje v Tanzaniji, na obrobju mesta Aruša, so me zelo toplo sprejeli in med njimi sem se počutil kot doma. Seveda so se me doživljaji globoko dotaknili, hvaležen sem zanje, četudi so bili trpki. Spoznanje, da v Sloveniji živimo v izobilju in se še vedno pehamo za materialnim, me je privedlo do tega, da spremenim navade,« pripoveduje popotnik, ki se je s svojim poletnim bralnim hitom podal na drugačno pot po domovini.

»Do sredine maja imam ogromno predstavitev po naših knjižnicah. 24. marca bom med drugim v ljubljanskem Centru Rog, 9. maja me gostijo na II. gimnaziji v Mariboru. Odziv ljudi je presenetljiv, njihova podpora projektu spodbuda, da nam je še vedno mar za sočloveka,« navdušeno pove.