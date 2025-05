Tom Cruise bo postal častni Britanec (Suzy)

Ameriški igralec Tom Cruise bo postal častni Britanec, saj že dolga desetletja dela in snema v Združenem kraljestvu, kjer ima menda v prestižnem predelu Londona celo svoje domovanje. Veliko časa preživi v Angliji, njegov nekdanji soigralec Kenneth Branagh je celo razkril, da ima izjemno dober naglas in zna celo zelo dobro kovati rime z njim ter se prijateljem zelo rad pridruži pri veseljačenju v kakšnem pubu. »Tam rad najde kakšen tihi kotiček, uživa v vzdušju in je vedno zelo prijazen, če ga kdo prepozna,« je povedal igralec.

Britanski filmski inštitut ga bo tako nagradil, nad čemer je filmski zvezdnik močno presenečen. »Resnično sem počaščen,« je dejal Tom. »V Združenem kraljestvu snemam že štirideset let in niti najmanjšega namena nimam zaključiti s tem.« Opazili so ga v Wimbledonu, na praznovanju platinastega jubileja kraljice in kronanju Karla III. ter 50. rojstnem dnevu Victorie Beckham. Kaže, da je svojo britanskost vzel zelo resno.