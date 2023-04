Tolažba Nine Grilc: nastop na Popevki bo posvetila svojemu Marku

»Marko me je podpiral pri vsem, kar počnem, vendar sem namesto glasbene kariere zavestno izbrala družino. Zdaj pa se mi je ponudila priložnost. Brez pričakovanj smo pesem prijavili na Popevko in bili izbrani,« veselo pove Nina, ki te dni ne ve, kje se je drži glava, saj nenehno krmari med skrbjo za tri otroke, kariero spletne vplivnice, sinhronizatorke risank in po novem še pevke. »Težave so sestavni del življenja, a vedno iščeš rešitev in uteho. Otroke učim, da se jih premaguje korak za korakom.« Nina je ena najbolj vsestranskih mladih žensk. Od nekdaj jo zanima veliko stvari, zato kljub ne...